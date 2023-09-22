知名作家李昂近日因年輕人在台北捷運博愛座不讓座，向台北市長蔣萬安發出質疑。對此，《中時新聞網》Youtube頻道展開街訪，詢問一般民眾對於此事的看法，不料有一名長者怒轟，博愛座應該直接廢了，「讓一些老不死的在那邊張牙舞爪，他們把博愛座的定義弄得太狹隘了」。

Youtube節目《街頭大聲公》昨（21）日進行街訪，針對71歲的李昂最近在臉書發文說，因為身體不舒服所以想請三位年輕人讓位給她，其中２人不但不讓座，還翻白眼；另外一個也說自己身體不舒服，要坐在博愛座，「到底現實生活中，民眾怎麼看博愛座呢？」

對此，一名70歲的女性銀髮族表示，「不是老人家就可以坐，是有需要的人坐，有的老人家身體還很健康，為什麼要讓她坐，不要倚老賣老，我也是70歲了，可是我不覺得需要讓。」

除此之外，該名銀髮族還強調，「你要我講實在的嗎？（博愛座）廢了，讓一些老不死的在那邊張牙舞爪，他們把博愛座的定義弄得太狹隘了，年輕人上班、下班坐公車捷運，靠那個時間休息，現在又有老人津貼給付，不買票還要人家讓位子給你們坐，不是我對老人家有意見，我也是老人家，不要把老人看得太有意義。」

另針對「覺得博愛座是給誰坐」的題目，民眾紛紛回應「如果是老人家，站不穩，通常會讓，但沒有說一定要給老人坐」、「不一定要老人家，身心有殘疾、孕婦、個人身體不舒服都可以」、「看到孕婦、老人就先讓位」、「有需要就給，不一定要看年紀」、「我自己會坐，位置空著沒人坐，我還是會去坐」。

至於「博愛座有設立的必要嗎？」的提問，路人則認為「我覺得沒必要，博愛座這種事見人見智，完全是看當事人實際的狀況，這個很難判斷」、「一半一半吧，有些人真的覺得博愛座是給老人家坐」、「讓座是一個觀念，有碰到自己不是坐在博愛座上，但還是讓位的經驗」。