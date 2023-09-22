美國藥物濫用問題嚴重，甚至連幼兒園也淪為毒窟。紐約市一間日托中心上周爆發1歲男童疑似因為吸入過量芬太尼（fentanyl）的致死命案，警方深入追查發現，該托兒所內藏有大量毒品，就位於兒童遊戲區和午睡墊內，數量足以讓50萬人喪命。目前該托兒所的2名負責人已雙雙遭到起訴收押。

根據CNN、《衛報》等報導，1歲男童尼可拉斯（Nicholas Dominici）這個月才到紐約布朗克斯區（Bronx）一間托兒所註冊上學，沒想到經過一個星期就離奇死亡，並在體內驗出類鴉片藥物「芬太尼」。另外3名幼童也檢出相同毒品痕跡，紛紛送醫治療。

此事引起警方高度關注，經過初步調查，員警在幼兒的午睡墊內發現芬太尼殘留痕跡，接著又在兒童遊戲區的地板下找到一道暗門，裡面藏有多達8至10公斤的芬太尼等毒品，這個數量足以殺死50萬名成年人。

紐約布朗克斯區（Bronx）一間托兒所爆發幼兒吸毒命案，2名負責人均遭到起訴收押。（美聯社、WABC-TV）

警方研判，毒販可能利用托兒所作為掩護，實際上在那裡進行毒品分裝，再賣給顧客。為了躲避查緝，嫌犯甚至將部分毒品與嬰兒爽身粉等日常用品混在一起。

在事件爆發後，經營該托兒所的2名負責人，36歲的曼德茲（Grei Mendez）和41歲的布里托（Carlisto Acevedo Brito），均依謀殺、過失殺人和攻擊等罪名遭到起訴並收押。警方認為曼德茲的丈夫也涉有重嫌，目前正在追查他的下落。

男童的父親沉痛表示，他家中還有4個孩子，但現在他們都嚇得不敢上學，「就怕會跟尼可拉斯一樣死在學校。」

芬太尼最初作為一種強效止痛劑，效果比嗎啡強100倍，也比海洛因強50倍，因為成本相對低廉，漸漸被用來製造非法毒品，每年有超過10萬美國人因此喪命。

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