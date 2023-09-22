【全程字幕】立院抗議！藍委舉牌包圍開轟「進口蛋爭議」 要蔡政府「這三人」道歉 @ChinaTimes ​

立法院今新會期開議，首場邀請行政院長陳建仁，提出專案進口雞蛋專案報告。國民黨團甲級動員，於專案報告開始時，拉開布條「陳建仁、賴清德公開道歉」，並高舉各式手板。在立法院長游錫堃宣布開始專案報告後，陳建仁上到備詢台被國民黨包圍，被要求「先道歉再報告。」陳建仁二度致歉，強調「執行進口蛋專案之中，有不盡完善之處，引起社會紛擾，我在這裡向國人表示歉意。」

國民黨團在開議前召開黨團大會，並甲級動員要求全體立委到場，而在專案報告開始前，國民黨即進行場佈，並全體集結在備詢台前，在地上擺出進口混蛋、壞蛋、冒充蛋全台流竄，「陳建仁、賴清德公開道歉。」的布條。民進黨團也上前護航，集體黨在陳建仁面前，避免國民黨團「送上雞蛋大禮。」

就在游錫堃宣布專案報告開始，陳建仁步上質詢台開始報告，國民黨團立即包圍質詢台，高喊「不道歉就不要報告」，民進黨團跟上護航，雙方就在「陳建仁道歉」、「陳建仁加油」的互相叫喊中比拚。

國民黨團總召曾銘宗高喊，專案報告前，陳建仁要在議會殿堂跟全民正式道歉，不是向記者道歉，國民黨團具體要求，行政院長需要跟國人道歉。民進黨團則在後面高喊「賴清德凍蒜」，企圖打斷國民黨團抗議。游錫堃則在主席台不段呼喊「請維持秩序，否則就要休息。」

陳建仁在唸了3句報告內容後，發現行不通，因此二度致歉，表示，「執行進口蛋專案之中，有不盡完善之處，引起社會紛擾，我在這裡向國人表示歉意。」國民黨團隨後全體撤出議場，拒聽專案報告表達抗議。據了解，原先國民黨團備足了雞蛋要致贈給陳建仁，但在朝野協商下，國民黨同意溫和抗爭。

曾銘宗事後表示，這些進口雞蛋很多都是過期銷毀，浪費政府公帑。在國民黨團的要求下，雖然陳建仁同意要做專案報告，但是前農業部陳吉仲下台了，道個歉也心不甘情不願。曾說，國民黨團具體要求，除了專案報告，剛剛陳建仁公開道歉外，也要求賴清德蔡英文公開道歉，請檢調儘速追查法律責任，也要求審計部追查。