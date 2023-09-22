蘇丹軍方與準軍事部隊領導人今天在聯合國發表針鋒相對的談話，其中一方代表於紐約聯合國總部的講台上發言，另一方則在秘密地點錄製影片發聲。

蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）接連到外國出訪後，在聯合國發表談話。他呼籲國際社會把準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）列為恐怖組織，並打擊這個組織在蘇丹境外的資助者。

又名赫梅蒂（Hemedti）的RSF領導人達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）在影片中表示，他的部隊已經準備好停火，並全面以政治談判來結束衝突。

雙方都指責對方是挑起戰爭的禍首。這場戰爭4月中在蘇丹首都喀土穆（Khartoum）爆發，戰火蔓延到國內西部的達佛（Darfur）等地區，造成超過500萬人無家可歸，並對區域的穩定造成威脅。

赫梅蒂最近現身大部分是透過影片，他的行蹤惹人猜疑。

在柏罕發表談話前不久發布的影片中，赫梅蒂穿著軍裝、坐在桌子後面，在他進行演說時，身後有蘇丹國旗，但他所在位置不明。

赫梅蒂說：「今天，我們要重申對和平進展的承諾，好讓這場戰爭停下來。」「RSF已經完全準備好，在蘇丹全境停火，允許人道主義援助通過，並展開認真和全面性政治談判。」