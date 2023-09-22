彰化縣長王惠美拍攝防詐宣導短片，提醒民眾網路交友要小心。（彰化縣警局提供／孫英哲彰化傳真）

警政機關不斷宣導，但詐騙案件仍盛行，尤其在社群時代下，網路交友衍生的詐騙案更是層出不窮。擔任打詐彰化隊召集人的彰化縣長王惠美為此拍攝防詐宣導短片，提醒民眾網路交友要小心，只要對方提到借錢、匯錢、代繳或投資，一定就是詐騙。

彰化縣警局指出，近來不少網友為愛投資，遭虛擬網友欺騙感情，詐騙集團誘導民眾將積蓄拿來投資，以共築未來美好生活為誘因，殊不知是詐騙伎倆，不僅假老婆、假老公等虛假愛人人間蒸發，投資也血本無歸。

為此，打詐彰化隊召集人王惠美縣長，近日錄製防詐宣導短片，提醒民眾網路交友要小心，只要對方提到借錢、匯錢、代繳或投資，一定就是詐騙。不要聽信網友的話，不透露個人資料，不傳送私密照片，如有疑問，立即撥打110或165查證。

彰縣府團隊配合「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，昨天召開打詐彰化隊聯繫會議，整合縣府教育處、交通處等17局處資源，由打詐、攔阻、識詐三大面向著手，全力打擊詐騙，並透過各局處協力教導彰化縣民識詐，達成減少接觸、減少誤信，減少損害的「3減」目標。

打詐彰化隊今年1至9月攔阻詐騙匯款693件，攔阻金額達2億9611萬元。今年迄今執行5次打詐專案，共查緝詐欺集團68件336人，查扣現金1050萬857元，車子6部共價值538萬元，房屋1處價值1030萬元，查扣總價值2618萬857元。