進口蛋風波延燒，新北市衛生局21日再次前往轄內「永成蛋品」、「吳記蛋品」及「勝翔蛋品」稽查，3業者均自6月份起曾接受中央畜產會委託代工，使用巴西的進口蛋製成冷凍殺菌液蛋，業者稱均依中央畜產會指示為「原產地：台灣」貼標，直至7月底農業部通知後將產地改回原產國，不過為釐清業者是否涉有假冒產地之嫌，全案後續移由檢調偵辦釐清。

衛生局指出，自9月12日台農效期標示不實開始，新北市主動積極擴大查核轄內蛋品加工廠，9月15日及18日發現「福商勝」、「永成」、「吳記」及「勝翔」4家業者曾受中央畜產會委託，將進口蛋品加工製成冷凍殺菌液蛋，加工後的成品全數送回中央畜產會，廠內已無成品存放，另查獲「福商勝」將混合液蛋製品涉嫌以產地為「台灣」的食品標示出貨給食品及團膳業，已依法移送檢調偵辦並開罰48萬元。

衛生局續追蛋品流向時又接獲雲林縣衛生局等相關情資，顯示中央畜產會委託加工的液蛋品有產地標示疑慮，因此衛生局21日再度前往「永成」、「吳記」和「勝翔」三家蛋品加工廠稽查，發現三家加工廠均自今年6月起受中央畜產會委託將巴西進口蛋品加工製造成殺菌液蛋，業者並出示相關聯繫紀錄表示均是依照中央畜產會指示以「原產地：台灣」貼標，直到至7月底農業部通知後才將產地改回原產國巴西。

農業部及中央畜產會雖坦承其對標示方式認知誤解，造成誤認蛋液屬實質轉型而標示原產地為台灣，但此部分是否涉有假冒產地之嫌，後續移由檢調偵辦釐清。

衛生局續查發現「永成蛋品」除受委託加工外，亦曾於今年8月至9月期間向中央畜產會購入進口巴西蛋製成未殺菌液蛋，並依原產國標示「原產地：巴西」，全數出貨給烘焙業者，可提供標籤貼紙佐證，且該液蛋產品未供應給校園。

另外針對高雄市衛生局20日移請本市釐清冠軍洗選進口蛋是否有其他洗選場洗選，經衛生局調查該公司配合的洗選場除了信興蛋品外尚有「維仕捷公司」，中央畜產會提供的蛋源均直接運送至洗選場進行洗選、包裝及打印，後續函請維仕捷公司所在地的桃園市衛生局釐清標示符合性。

衛生局表示，蛋品為國人重要營養來源，農業部於辦理專案進口前因經驗不足及管理不盡周全，已造成消費者無端的恐慌，為突破流向資訊不足的困境，新北市積極主動透過跨縣市聯防稽查，與台北、桃園、台中、雲林等縣市相互合作聯繫追查，以確保民眾食品安全。

呼籲農業部，在辦理專案進口前應落實跨部會討論與合作，明訂完整的規範與指引供業者遵循，相關規定也應適時周知地方相關單位，倘有錯誤也應盡速澄清與檢討，避免業者誤觸法規而受罰或造成地方單位困擾，必要時先進行業者端輔導，以維護消費者權益。