即使聯準會決議不升息，但美股走勢仍相當疲弱，在於經濟狀況仍不佳，除了通膨數據距離目標仍有一段差距，美國政府債台高築面臨關門危機，前財政部長Lawrence Summers就警告，聯準會的想法太樂觀，存在通膨加速與經濟成長不如預期的雙重風險。

美國財經媒體報導，Lawrence Summers發出警告的同時也提到，美國經濟面臨的一系列危機，包括美國汽車工人聯合會大罷工、學生貸款造成的財經赤字接近GDP的8%、上漲的醫療保健成本對通膨造成壓力及貸款拖欠率上升，同一時間，消費者支出有放緩跡象，借貸成本持續升高。

Lawrence Summers嚴肅表示，大家現在有點太樂觀了，而我認為聯準會也陷入這種太樂觀的情緒，應該要不抱希望，最終繳出比預期好的成績單。聯準會上調今年與明年的經濟成長預測，並降低核心通膨率的預測，推估2024年能夠降至2.6%，距離目前2%相當接近。

Lawrence Summers對此感到不以為然，他警告太過樂觀會面臨通膨加速及經濟成長不如預期的雙重風險，很有可能對突發狀況措手不及，如果兩個狀況同時發生就會停滯性通貨膨脹的狀況。