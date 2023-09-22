台中市有全國最大的火力發電廠，空汙問題備受關注。經濟部次長兼台電代理董事長曾文生22日出席台電高美溼地淨灘活動時表示，中佳機組預計商轉隔年，將減煤100萬公噸以上，台中電廠年燃煤總量會降至1100萬公噸以下；另2035年前，台中電廠全部燃煤機組將除役轉為備用。

曾文生指出，台中火力發電廠轉型分為兩個階段，前階段已通過環評在興建跟準備興建當中，包括台電兩部機組以及一部民營機組，下一個階段台電也提出完整規畫，會遵照立法院決議，在2035年前將台中電廠燃煤機組，在新的燃氣機組上來後，能夠除役轉為備用。

至於大家最關心已通過環評、且取得台電合約的中佳機組，預計商轉隔年，將減煤至少100萬公噸以上，預計新機組上線商轉隔年，台中電廠燃煤總量會降到1100萬公噸以下。

曾文生提到，第二階段燃氣機組上線工作，目前已初步完成可行規畫，會送各級政府進行審查，如果順利，希望能夠準備開始動工，在2035年前，會將規畫機組全部完成，然後讓台中燃煤機組全部除役轉備用。

媒體詢問此是否為回應市府減煤換氣的目標保證？曾文生說，台中市府非常關心台中火力發電廠轉型工作，台電自建兩部機組先前已答應市府，2部機組上線商轉後，燃煤機組4部會除役，其中2個在特定狀況下才會啟動，更重要的是，燃煤機組會有2部會在2026年底前開始啟動拆除工作。