今年8月、9月蘇拉與海葵颱風侵擾，造成高雄連接那瑪夏與甲仙區的台29線多處路段發生小型的邊坡坍塌，其中在靠近大武壠橋附近更有一個直徑約5米大的巨石卡在邊坡半山腰，搖搖欲墜，讓過路人心生恐懼，公路總局甲仙工務段表示，將辦理土石清理及新設大型沉沙池，作為上邊坡石塊的落淤空間及山側導排水設施，改善完成後可避免落石危害用路人。

根據了解，該直徑5米巨石出現在台29臨11線便道8K＋200旁邊坡上，路人行經抬頭可看見其蹤影，雖不至於危及到行車安全，但民眾抬頭就見30公尺處出現一顆大巨石，難免心驚膽跳，有居民表示，每次經過就非常害怕，擔心巨石墜落。

公路總局甲仙工務段表示，台29臨11線便道8K＋200右邊坡蝕溝，在8月颱風期間，大量降雨造成上邊坡有崩坍情形，甲仙段目前先以護欄及預留防落囚土石空間，拉緩坡處理，通行安全暫時無虞。

為了路人通行安全，目前甲仙工務段在該路段正在辦理路基流失災害修復工程，強化臨河側道路抗洪能力，針對上邊坡蝕溝掉落的岩塊，甲仙工務段表示，將於復建工程內一併辦理完整改善，並將辦理上方土石清理及新設8公尺寬，40公尺長，2.5公尺深的大型沉沙池，作為上邊坡石塊的落淤空間及山側導排水設施，改善完成後可避免落石危害用路人。