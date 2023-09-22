《國王遊戲》起源於日本同名暢銷小說作家代表作，後陸續改編成電視動畫，根據故事情節，若玩家有幸抽中成為「國王」則可直接下達命令，要求其他玩家完成任務，遊戲難度因人而異。台灣屏東縣有3名男子以該遊戲為由，藉故讓輸家服從遊戲規則，並要求受害女子隔著褲子撫摸丙男胯下，隨後3人萌生色慾，最終猥褻得逞。屏東地院經審理，認定3人犯共同強制猥褻罪，各判處4年6月有期徒刑，可上訴。

根據判決書，該名女受害者於去年8月間分別與三名男性友人相約飲酒唱K。眾人興致高漲之餘，隨後提出到女方住處續攤，未料期間卻藉故讓《國王遊戲》讓輸家隔著褲子撫摸丙男褲胯，而該名女受害者也願賭服輸，一一照做。

作為最大贏家的「國王」卻因此得寸進尺，在未經女受害者同意之前提下，竟命令其他2人強行脫去女受害者的衣物，儘管女方強力反抗，但3名男子卻仍強吻、搓揉對方胸部。

女受害者事後飽受心理創傷前往就診，經醫療院所依法進行通報，警方最終循線查悉案情。

屏東地院審理時，3男否認犯行，辯稱他們僅僅遵守遊戲規則，並沒有強制猥褻女受害者。法官審酌，3名男子有責任確認對方在「完全清醒」的狀態下同意進行親密行為，因此對方沉默時不慎同意，對方不確定或猶豫也非同意，無所謂「沒有說不行，就等於願意」或有「半推半就」的模糊空間，應避免「性同意」成為性侵害事件能否成立的爭議點。

屏東地院最終判處該3名男子犯共同強制猥褻罪，各判處4年6月有期徒刑，可上訴。

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