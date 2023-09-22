出訪韓國行程保密到家遭議員質疑 蔣萬安這樣說 @ChinaTimes

台北市長蔣萬安即將於24日出訪韓國首爾，參加2023年世界城市高峰會以及市長論壇，並與首爾市簽署合作備忘錄。不過針對出訪一事，不少台北市議員質疑蔣市府「蓋牌」，不僅未開放議員隨團出訪監督，甚至到出訪前兩天才公布。對此蔣萬安則回應，7月就已對外公布，主辦單位也有公布相關議程，「我們就是禮拜天去，禮拜一參加會議，禮拜二中午就回來。」

針對出訪韓國一事，蔣萬安說明，24日禮拜天會率團到韓國首爾，參與2023年世界城市高峰會及市長論壇，並與首爾市簽訂合作備忘錄。蔣萬安說，也會藉著城市高峰會與市長論壇的機會，除了在論壇上發表演說外，也會跟參與的各城市首長交流，包含與姊妹市威靈頓市的市長會有一個早餐交流的會談。

至於有市議員反應直到出訪前兩天才公布，且不開放議員隨團參與，是不是黑箱作業、規避監督？對此蔣萬安解釋，早在七月出訪新加坡時就對外公布，且相關議程主辦單位都有公布，且對於會議的管制相當嚴格，「我們這次去最主要就是參加高峰會，並於市長論壇發表演說。」

面對記者追問「主辦單位有公布議程，所以是要議員自己去看？」蔣萬安則態度放軟，表示這次出訪僅單純是去參加論壇、發表論壇，並與市長會面後就回來，「這個行程是很倉促，行程安排比較緊。」蔣萬安說，周日去、週二中午就回來。