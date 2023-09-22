香港女星章小蕙曾與鍾鎮濤有過一段婚姻，兩人婚後育有一子一女，如今將事業重心放在大陸，並於社群平台分享美妝與穿搭秘訣，近日前往米蘭時裝週的她，不論外貌或身材都保養得宜，堪稱是時尚圈的美魔女。

章小蕙近日出席米蘭時裝週，她身穿時裝品牌Brunello Cucinell現身會場，凸顯出高貴典雅的氣質，舉走投足都成為鎂光燈捕捉的焦點，出席活動照片流出後，不僅膚質狀況極佳，更不見歲月在臉上留下痕跡，加上身材維持得凹凸有致，即便與其他年輕的女明星坐一排，狀態也絲毫不輸，完全看不出來已經60歲。

章小蕙是以Brunello Cucinell品牌好友身分獲邀參加，出現在Showroom現場時，面對鏡頭便能隨即擺出專業Pose，頗有巨星架式，而她在欣賞PRADA 2024春夏服裝大秀時，以VIP身分安排坐在視角極佳的第一排座位，不過看秀過程中，她一會拿起面紙頻頻擦拭臉上汗水，一會拿出糖果塞進嘴裡，看起來相當忙碌。

章小蕙離婚後3年後，前夫鍾鎮濤申請破產，當時竟語出驚人表示：「飯可以不吃，衣服不可以不買」，因此被外界貼上「敗家女」的標籤，近年不僅成為雜誌的專欄作家，分享保養美心得，還開啟小紅書分享穿搭「名媛貴婦」的美學；此外，開啟直播帶貨事業的她，光在小紅書的首場直播交易額，短短6小時就突破5000萬，熱度更突破6億，成功扭轉昔日負面形象。