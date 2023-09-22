新北市樹林警分局樹林派出所於9月20日下午接獲報案，在樹林區大安路與保安街口有一名男子疑似迷路，在路旁不知所措來回走動，由於該路段為樹林區交通要道車流量大，若放任該男子於路上閒晃，深怕隨時有意外發生，故隨即派遣警員前往確認現場狀況。

警方到場後發現該男子患有唐氏症且無法使用言語溝通，為防止意外發生將該男子帶回派所保護，過程中警員拿出紙筆循循善誘，讓該名男子以塗鴉、畫圈等方式表達，再以協尋人口系統查詢相關特徵比對，發現該男子姓何，且當日於板橋區走失後其母親已通報失蹤協尋。何母立即趕到樹林派出所將兒子帶回，且得知兒子在失蹤期間受到警方妥善的照顧，一再表達感謝之意。

樹林分局呼籲，家中如有身心障礙者，切勿讓其獨自外出，應有親友在旁為佳，可以製作掛牌或手環，將身分及緊急聯絡資訊寫於上方，碰到熱心的民眾或警察時就可以第一時間聯繫到家屬，避免憾事發生。