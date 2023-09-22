提到致命的疾病，一般會想到心肌梗塞，但肺動脈高壓更為致命，近3年來死亡率達4成。林口長庚風濕過敏免疫科表示，如果突然發現行走能力變差、走不遠、容易喘、容易累，尤其是在天氣冷時，症狀更為明顯，本身有自體免疫疾病者要當心，有可能是肺動脈高壓的症狀。

博仁醫院副院長康志森曾在《健康2.0》表示，肺動脈高壓是一個罕見、但致死率極高的疾病，主因是肺動脈的血管增厚，使得該處成為瓶頸，從右心室打出的血液難以經過肺動脈、再到肺臟，使得肺臟無法進行氣體交換。由於肺動脈壓力過高，心臟必須更努力地工作、以將血液送出，當肺動脈壓力越來越高，心臟負荷越來越重，最後造成右心室肥大，甚至死亡。

林口長庚風濕過敏免疫科提醒，季節轉換，免疫力大受影響，許多症狀會隨之而來。造成肺動脈高壓有很多原因，而免疫疾病所引起的發生率約30%。其中又以紅斑性狼瘡、硬皮症、混合性結締組織疾病容易併發。若發現以下5種症狀，務必及早檢查、積極治療，以便有效控制病情。

1. 喘：走路、爬樓梯，甚至坐著也會喘。

2. 咳：產生慢性咳嗽。

3. 血：有咳血的現象。

4. 腫：腳部水腫。

5. 暈：因血液運輸不良造成頭暈、暈厥。