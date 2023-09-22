杭州亞運中華隊22日與與汶萊、柬埔寨、北韓、巴勒斯坦與泰國一起升旗，之後由總領隊蔡家福代表致贈紀念品。（鄭任南攝）

杭州亞運開幕式將在23日登場，今天中華隊在選手村進行升旗典禮，與汶萊、柬埔寨、北韓、巴勒斯坦與泰國一起，之後由總領隊蔡家福代表致贈紀念品，「今年中華代表團有機會突破百金，相信選手如果臨場表現很好的話，這屆成績應該會很好。」

今天上午9點舉行升旗典禮，中華隊排在第5個隊伍升旗，人數共47人，由體操、拳擊代表隊部分出席，像是拳擊好手陳念琴、林郁婷、賴主恩、體操選手丁華恬都到場共襄盛舉。

蔡家福說：「今年中華台北亞運有機會超越100面金牌，選手們也都做好充分準備，相信若各項目臨場表現很好的話，這屆成績應該會很好。」

本屆杭州亞運中華代表團共派出531名選手、參加33個運動項目，蔡家福提到，近年中華代表隊在各競賽項目是較多元發展，奪牌項目已不侷限過去強項跆拳道、射箭、舉重等，奪牌面更廣，「但也知道這次亞運競賽水準非常高，所以要得牌也不容易，但我相信只要有信心、臨場表現好的話，一定可以達到目標。」

蔡家福也提到這次入住選手村的心得，「對比上次3月參訪團造訪杭州，杭州真的改變太快，另人耳目一新，跟林鴻道主席到達杭州，從下機的接待、沿線安排，順利進駐選手村，餐廳也提供很多元的食物，有看到肯德基、比薩，相信選手住在這裡是很幸福的。」