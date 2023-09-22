戴志揚翻攝

台中市一名馬姓女子開著賓士車的女子，昨(21日)傍晚違停在路口，巡邏員警要求出示證件，未料馬女拒絕不配合，還抓狂踩油門衝撞員警遭當場喝止，未料她卻狂飆罵警「他媽的」、「臭要飯」，員警立刻上銬壓制，但馬女情勢相當激動，連續出腳猛踹造成2名員警手腳多處擦。事後被押回派出所後移送法辦。

根據調查，中市警第二分局永興所警員謝承諺、邱俊凱擔服112年21日18-20時巡邏勤務，接獲值班派遣前往美德街154號處理違規停車案件時，於112年9月21日18時55分許，發現一部自小客車違停於永興街與美德街口交叉路口處，正欲上前逕行舉發時，該車馬姓女子突然出現，並欲駕車離去。

賓士婦違停買晚餐被開單 ，當街狂罵「臭要飯」踩油門欲撞警。(戴志揚翻攝)

賓士婦違停買晚餐被開單 ，當街狂罵「臭要飯」踩油門欲撞警。(戴志揚翻攝)

員警現場要求馬女出示證件以完成告發程序，惟馬女拒不配合且駕車欲衝撞員警，經員警制止後，又多次以「他媽的」、「你們這群跟他媽的臭要飯一樣」等字眼辱罵員警，經多次警告制止無效，遂以妨害公務現行犯逮捕並帶返所內偵辦。

員警依法逮捕並告知其相關權利時，馬女情緒極度不穩，不斷抗拒並以腳踹方式攻擊員警，造成二名員警手腳多處擦挫傷，經前往國軍中清分院包紮後已無大礙；全案警訊後，將馬女依妨害公務罪嫌移送臺中地檢署偵辦；另違反道路交通管理處罰條例部分，依第55條第1項第3款交叉路口十公尺內臨時停車及第60條第2項第1款不服稽查取締進行告發。

第二分局呼籲，暴力無法解決問題，警察對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。