韓國晶片雙雄三星電子與SK海力士，去年得到美國核准，可以出口至中國大陸的美國晶片生產設備。不過，一年的豁免期很快將於10月就要到期，故韓國工業部才急於向美國商務部喊話。

有了這道免死金牌，韓國可在中美科技大戰中，繼續在大陸生產，不需要其它許可。但是，美國政府尚未宣佈在10月豁免權到期後，這兩家韓企是否可延長，也不知道先前核准的條件會不會改變。

三星電子在中國大陸西安生產NAND快閃記憶體，SK海力士則在無錫製造DRAM產品，在大連做NAND快閃記憶體。調研單位TrendForce指出，統計至6月底，這兩家業者合計的全球市占率，DRAM有高達近7成，NAND也有5成。

3月時，美國商務部對有望根據CHIPS法案，申請幾10億美元補貼的公司做出規範限制。據悉，三星電子正在德州興建一家晶圓廠，預計2024年底開始出貨。因三星已申請並完成美國貼補手續，結果最晚可望在今年底公布。