台灣紡織產業一直扮演著國內經濟的支柱角色，同時也是全球機能性紡織品的主要供應國之一。然而，面對競爭日益激烈和市場需求的迅速轉變，台灣紡織業迫切需要升級和轉型，以因應新的挑戰和抓住機遇。高階紡織、環保永續和數位創新將為塑造台灣紡織業未來的三大關鍵。

今年TIFE 2023將聚焦於這三大主題，邀請來自世界各地的專家進行專題演講和論壇，分享台灣紡織產業未來發展的策略和最佳實踐。首先，在「高階紡織」方面，將探討如何提升紡織品的附加價值，包括醫療照護複合材料紡織品、數位噴墨技術和智慧型紡織品。其次，在「環保永續」方面，將討論紡織產業如何實現永續循環轉型，以及商業化循環紡織品的策略，以實現更環保的生產和消費。最後，在「數位創新」方面，將強調數位轉型和永續發展之間的緊密關聯，分享數位轉型的最佳實踐，以及如何將數位技術應用於永續生產和資源管理。

此外，TIFE 2023將展示紡織所最尖端的科研成果，包括各種創新產品和技術如耐隆防水透氣奈米纖維膜iS MORER、精準動作偵測服飾、觸覺回饋紡織品、類染料噴染紡織品、可水洗輕薄溫控膜、餘布回收再製纖維、聚酯氧化分離回收、與極寒惡劣天候危害防護檢測驗證等，這些都將對的未來發展產生深遠影響。

在經濟部技術處指導下，紡織綜合所已成功舉辦了第23屆TIFE，也邀請到來自不同國家和領域的專家，包括韓國KTDI和DYETEC、美國CIRC、德國Fraunhofer/IZM、荷蘭Cradle to Cradle Products Innovation Institute、葡萄牙Smartex以及台灣的富綢纖維、工業技術研究院和思納捷科技等。