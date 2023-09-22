台中市和平警分局長林中興替市長盧秀燕戴上禦寒帽。（陳淑娥攝）

市長盧秀燕頒發加菜金及關心在原鄉服務的員警執勤需求。（陳淑娥攝）

市長盧秀燕關心在原鄉服務的員警執勤需求。（陳淑娥攝）

台中市長盧秀燕日前展開兩天1夜和平專案視察，和平警分局結合市府進行識詐及交通安全月宣導，市長盧秀燕、副市長王育敏等人也訪視環山派出所，並頒發加菜金及關心在原鄉服務的員警執勤需求；和平警分局則贈送市長實用禦寒帽，盧秀燕立刻開心戴上帽子，逗得大家笑哈哈。

和平警分局為落實識詐及交通安全月宣導工作，結合市府於昨日下午5時許，在梨山賓館召開「和平地區發展座談會」辦理宣導。

和平警分局表示，「假投資」為當前發生件數最多之詐騙手法，聽到「保證獲利、穩賺不賠、高報酬率」等關鍵字，就可能是詐騙，一定要提高警覺；另每個人都會是行人，也可能轉換成駕駛人，「112年交通安全月」宣導大家「車輛慢看停、行人安全行」，希望透過每次宣導機會，深植交通安全觀念。

現場除透過立體積木拼圖、仿真毒品教具、交通安全九宮格等與民眾遊戲互動，加深民眾防詐、反毒、交通安全觀念；針對「假投資」、「假網拍」、「解除分期付款詐騙」等詐騙手法及「新興毒品包裝態樣」、「112年交通安全月」、「酒後不開車」等主題實加強宣導，避免民眾受害，維護民眾用路安全。

和平警分局指出，民眾接獲可疑來電應謹記「一聽、二掛、三查證」防詐原則，切勿接到不明來電，就依電話指示操作ATM；若想了解更多犯罪預防宣導訊息可加入該分局臉書粉絲團，即可隨時接收最新資訊。

另提醒車輛行經路口有行人穿越，務必「停車」讓行人先行，車輛要做到「慢、看、停」，行人不要任意於路段中違規穿越道路，應走行人穿越道，行人要做到「停、看、聽」。

同時呼籲「酒後不開車」，謹守「零酒精、才上路」、「指定駕駛」及「喝酒找代駕」等交通安全守則，避免「酒後駕車」肇事，對個人、家庭與社會造成無法彌補的傷害，共同打造安全友善的交通環境。

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