民眾黨立法院黨團今日召開記者會批評，蔡政府執政7年多來，打炒房未能對症下藥，行政院直到21日才拍板通過「囤房稅2.0」《房屋稅條例》修正草案，非自住稅率調升至最高4.8％，但最快明年7月才能實施，恐怕又是民進黨祭出「選前騙票」的假動作，強調會提出草案，呼籲落實「中央空屋稅」，提升稅制引導空屋釋出的效率，促進全國住宅使用。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，台灣房價一路飆漲，房價所得比已經接近10倍、全國房貸負擔率飆至41.19％創下歷史新高，蔡政府過去一再反對推行囤房稅，直到今年5月「716居住正義大遊行」消息曝光，賴清德副總統才突然指示推動囤房稅改革立法，甚至喊出社宅加碼翻倍的空頭支票，讓居住正義的實踐淪為政策買票。

張其祿直言，目前所有房屋稅制的改制都面臨以下3個問題：第一、房屋稅計算方式為「稅基乘稅率」，但稅基評定是地方政府權責；第二、地方可透過「技術手段」抵制差別稅率；第三、台灣租屋黑市問題嚴重，逃漏稅的房東將更有動機逃稅、誠實繳稅的房東則可能把增加稅負轉嫁給房客，「囤房稅2.0」恐完全無法達成「去除既有囤房空屋」的效果。民眾黨團認為，中央應該跳脫現行房屋稅的框架，另外制定「囤房特別稅」，在稅基與稅率設計提出真正具威嚇力的方案。

張其祿表示，自己將在本會期將《房屋稅條例》修正列為優先法案，針對擁有住家用房屋的法人及多房族提高房屋稅額限制，藉此打擊囤房行為，並提出「實價課稅」、「實坪制」、「實際居住免稅」等「三實政策」建議，矯正畸型過高房價。

副總召賴香伶表示，根據《天下雜誌》調查，2018年至2022年六都房租每坪中位數漲幅，遠比主計總處統計的漲幅更驚人，其中以桃園租金漲幅23.5％為最，桃園市又以平鎮區與八德區的租金漲幅最多、超過3成，背後主要推手，就是從雙北外移的「脫北」民眾。

賴香伶指出，正因房價、租金高漲，桃園社會住宅需求也節節上升，然而截至今年8月31日，桃園市由中央興辦社宅「既有」與「新完工」戶數雙雙掛零，進度落後其他五都，讓人質疑中央是否「大小眼」。回顧2017至2021年間，前任鄭文燦市府大量標售公有可開發素地，造成公有地周遭房價飆漲，光是高鐵桃園站附近溢價率就高達近6成，讓人質疑前市府到底在打房還是炒房？如今中央政府興建社宅明顯態度消極，罔顧桃園發展難辭其咎。

賴香伶表示，桃園市社宅除了興辦效率低落，品質也引發疑慮，曾有社宅住戶投訴「中壢一號」牆壁未封、汙水管漏水等諸多瑕疵、「蘆竹二號」也有上千件缺失，甚至大門漏水成瀑布，這些案例都體現鄭文燦市府忽視品質，只趕著完工向上級交差，後面再來補救修繕，這種施工態度完全本末倒置，工程品質更讓民眾不敢恭維，應引以為戒，避免重蹈覆轍。

黨團總召立委邱臣遠表示，台灣住宅存量約922.8萬宅，若不計入偶爾自住的空屋，2020年普查空閒住宅數約117.5萬宅，若計入年度差異誤差，空屋率保守估計為12％，這些空屋未必地處偏鄉、老厝，反而以六都數量最多，而持有超過3房者從2015年6月33.6萬人，攀升至今年6月51.3萬人，「房價房租飆漲，一堆住宅無人住，多屋族房產更多」成了台灣近年住宅困境圖像。

邱臣遠指出，近期遊行聲勢逐漸壯大，政府在壓力下「被迫」改革，打假球式的囤房稅2.0，沒有辦法接受。民眾黨團長期關注居住正義，呼籲落實「中央空屋稅」，並將提出《促進全國住宅使用特別稅條例》草案，賦予法令出租免徵、偏鄉免計、稅收專用於興辦社會住等政策彈性，期待能增加多屋族及空置房屋持有稅負，鼓勵房屋釋出；其次應建立「社宅輪候制」讓民眾申請社宅更便利，第三是推動「租屋透明化」可設籍、抵稅、領租補，第四是「改革區徵與重劃」以閒置國有土地興辦社宅。

邱臣遠直言，認為「居住正義」應是不分黨派、不分族群所共同追求的大是大非，由衷希望現在和未來的執政者，都要謙卑地看到、聽到人民的訴求，兌現對人民的承諾，才能讓台灣實現真正的公平正義。

民眾黨團認為，買不起房子，至少要租得起，讓民眾住在可負擔的房子裡，民眾黨團除了持續推動稅制改革，並促進空屋釋出、租屋市場更加透明，引導房市健全，也期盼民眾黨主席柯文哲過去在台北市努力興建社宅的經驗，能夠推廣到全台各個縣市。