新竹市警方20日晚間在新竹火車站執勤，遇到1名形跡可疑的機車騎士，警方立刻上前詢問，該男竟棄車徒步逃跑，員警見狀追上去，路旁的熱心民眾立刻對警大喊，「上車，我載你去追」，順利協助警方將他壓制逮捕。

新竹市警二分局東門派出所20日晚間，員警在新竹火車站附近執行交通稽查，1名機車騎士見到警察在路邊攔查，隨即掉頭逆向行駛並加速逃逸，員警見他形跡可疑，一路尾隨將他攔下，但該男仍反抗脫逃，雙方再次追逐數百公尺。

追逐過程中，1位計程車司機協助攔截，另1位停等紅燈的騎士見狀，主動上前向警察說：「上車，我載你去追。」最後該名嫌犯體力不支，警方也在民眾協助下，順利將他壓制逮捕。經查這名32歲男子是通緝犯，因涉犯《洗錢防制法》遭台灣花蓮地方法院發布追緝。

事後警方也相當感謝民眾熱心協助，警二分局長林昆達表示，非常感謝2位熱心民眾的幫忙，警方得以順利逮捕嫌犯，「警力有限，民力無窮」，維護治安、打擊犯罪需要全民共同合作，共創和樂家園。