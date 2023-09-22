同時，日本央行也將10年期公債殖利率的波動範圍，保留在正負0.5%左右。還有，決定維持殖利率曲線控制（YCC）政策，把當地10 年期的維持在0%附近，短期利率還是在負0.1%。
繼上次7月例會決議後，日本央行還是將購買10年期公債殖利率的上限，維持在1%不變，且每天都會在此標準上買進。今年迄今，日本央行平均每月購買10兆日圓，約677億美元的日本公債，已創下新高。根據計算，日本央行已手握53%在外流通的日本公債。
不管物價高以及日圓貶，沒有意外地，日本央行22日還是決議主要政策利率不變。與上次7月底的會議聲明相比較，兩者沒有明顯不同。日本央行也指出，日後如有需要的話，將毫不猶豫採取更寬鬆的措施。
同時，日本央行也將10年期公債殖利率的波動範圍，保留在正負0.5%左右。還有，決定維持殖利率曲線控制（YCC）政策，把當地10 年期的維持在0%附近，短期利率還是在負0.1%。
繼上次7月例會決議後，日本央行還是將購買10年期公債殖利率的上限，維持在1%不變，且每天都會在此標準上買進。今年迄今，日本央行平均每月購買10兆日圓，約677億美元的日本公債，已創下新高。根據計算，日本央行已手握53%在外流通的日本公債。
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