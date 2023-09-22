文化總會9月16日、17日於東京上野恩賜公園噴水池廣場以市集、音樂表演、主題展區形式舉辦「TAIWAN PLUS 2023台日一緒に」，希望深化日本民眾對台灣文化的理解，並創造長期交流管道，共計約22萬民眾參與；信義房屋不動產株式會社也到場設攤，吸引超過250組日本民眾透過互動遊戲了解信義房屋的永續門市、零碳島、花樹銀行等亮點作為。

文化總會自2018年策畫台日友好計畫「TAIWAN PLUS」，今年為迎接疫後新生活，擴大規模舉辦，是歷屆參與品牌與表演團體最多的一年，而在美食、文化創意、設計閱讀的攤位中，信義房屋不動產株式會社展現永續生活特別引人注目。

信義房屋不動產株式會社的攤位掛上台灣大地圖，輔以各地景點，並搭配信義房屋於台北、彰化、花蓮、高雄4個永續作為，包括台北的信義房屋忠孝玉成店為永續門市，結合在地資源，幫寵物打疫苗，杜絕狂犬病，打造寵物友好社區，而彰化的花樹銀行則復育台灣特有種，花蓮則是寫信給當地的獨居老人，讓他們透過文字感受溫暖，海外則有馬來西亞的零碳島，讓日本民眾看到信義房屋永續作為的多元性與前瞻性。

信義房屋不動產株式會社日前在上野公園向日本民眾展示信義房屋的永續軟實力。(圖/信義房屋 提供)

信義房屋不動產株式會社社長王茂桑表示，有日本民眾跟活動現場的同仁分享到台灣旅遊時，有看過信義房屋的招牌，對信義房屋早已從事永續多年深感佩服，而完成遊戲後可以獲得珍珠奶茶折價券、鳳梨酥等台灣味贈品更是受到歡迎，不僅透過活動讓日本民眾更認識信義房屋，也讓他們對台灣留下美好印象。

王茂桑表示，2019年在六本木開幕新品牌SJ HOME，也希望以在地不動產專家的角色專營港區物件，未來也將在港區繼續展店，服務更多日本民眾；此外，日本企業的作為近年來也致力與聯合國永續發展目標結合，SJ HOME也倡議瓶蓋收集回收，減少二氧化碳排放量，以具體行動響應環保。

信義房屋表示，信義企業集團成立40多年來，種種的永續作為來自創辦人周俊吉的創業初心「賺取合宜利潤、善待各利害關係人」，將價值理念從信義人擴及信義公司乃至信義社會，因此執行19年的社區一家計畫發酵許多關懷在地的感人故事，2年前更從社區一家計畫擴大到地方創生，希望打造生生不息的永續生態系，未來希望讓國際看見台灣獨有的在地文化，讓集團的永續發展理念不僅深植於台灣社會，更能傳播至國際。