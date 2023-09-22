一名女網友和男友遠距離戀愛，日前兩人見面時，她發覺平時從不拍照的男友，變得到哪都會隨手拍風景照，直覺不對勁，事後偷看男友手機發現出軌了，對象竟是他的表妹。男友坦承小時候暗戀過表妹，前陣子表妹也說對他有好感，兩人約定好「聊天時當情侶，見面仍是兄妹」，原PO崩潰提分手，男友卻不斷挽回，讓她不知該如何是好。

一名女網友在《Dcard》發文表示，和遠距離男友一個月見一次面，這次兩人見面時，發現平時不太照相的男友突然開始拍風景照；用男友手機搜尋歌曲，打注音「ㄑ」第一個出現的辭彙是「親親」，她直覺不對勁，因為男友從來沒在訊息跟她說過這2字。

原PO趁男友睡覺時偷看他手機，發現男友曖昧對象竟是小他1歲的表妹，兩人互相說「愛你」、「想你」、「想親親」。事後原PO向男友攤牌提分手，男友坦承小時候暗戀過表妹，最近表妹也說對他有好感，由於兩人有血緣關係不能交往，才約定聊天的時候當情侶，見面還是兄妹，強調絕無越線的肢體接觸。

原PO坦言還愛著男友，但這件事已經超過她可以容忍的範圍，「如果我原諒了，不就代表我是個接受亂倫的人嗎？」她想問網友「會給精神出軌的伴侶一次補償的機會嗎？」

許多網友都看傻眼「不會，而且對方還是他的表妹」、「這種沒倫理道德的人很可怕，連這都能越過的人，沒什麼不能越過的規則」、「對表妹沒有任何想法會在那邊親親？」

也有網友認為不論對方是什麼身分，劈腿就是不能接受，「今天對方不管是不是表妹都不太行吧」、「精神出軌也是出軌，出軌只有0次跟無數次」、「撇開表妹這個身分，不就是單純的出軌嗎？」