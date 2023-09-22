伊能靜近年和老公秦昊及女兒定居大陸，今(22日)稍早她發文控訴自己遭網路暴力霸凌，並直言：「從十幾歲進這個行業，被網路霸凌，我不是沒有想過，跳下去」，由於家人的愛陪伴，她已經學會正面應對，細看聲明原來她遭謠傳918事變紀念日當天竟替日本企業站台，她強調當天並沒有工作，如今她的重心都是陪伴家人，若再次被抹黑絕不寬貸。

伊能靜近日突遭網路自媒體抹黑，稱她從小隨媽媽改嫁到日本生活，竟然在918事變這天替自己日本閨密的公司開業站台，對此，伊能靜工作室今發出4點聲明，第一是在9月17日到9月19日之間伊能靜都在家裡，並無公開商業活動；第二，「伊能靜女士自始自終都以身為中國人為榮」；第三，伊能靜從未參與任何醫美機構的投資，未來也不會參與。

伊能靜遭抹黑918替日本企業站台。（圖／翻攝自微博）

最後，伊能靜聲明指出，部分網路不實謠言已經損害她的名譽權，呼籲立刻還原事實，並堅決支持大陸「清朗行動」，還給網路世界和平及真相，而伊能靜使用這紙聲明發影片，表示自己現在周末都盡量不接工作，花時間陪伴女兒和兒子，遭傳出席的期間她也在陪小孩，不想特別在第一時間澄清是不想與之起舞，「這件事結束了，未來我也不想捲入任何的商戰裡」。

伊能靜發聲明澄清。（圖／翻攝自伊能靜工作室微博）

伊能靜強調，自己現在的生活很簡單、平靜，就是家人和閱讀、做喜歡的事，只要相信她的幸福不可動搖，她就聽不見外界的雜聲，並說：「如果你誤解我沒關係，下次希望你謹慎行事。因為下一個她，看不見有我的承受力。感謝還原真相，請別為我謾罵他人，讓我們將能量，回到美好事物去。我能原諒一次但絕對沒有第二次。還在繼續網暴的人，我將報警處理。」

伊能靜坦言出道至今也有想不開的時候。（圖／翻攝自伊能靜微博）

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