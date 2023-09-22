▲基隆市中正區調和街於22日凌晨發生火燒車事故，消防人員持續以水柱強力滅火。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲火勢順利撲滅後，只見車身燒到只剩骨架，已成廢鐵。前後停靠車輛也火勢遭波及受損。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲火勢撲滅後車內情形，可見車內燒毀嚴重。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市中正區調和街於22日凌晨，一輛停在路邊的小客車突然發生火燒車，火勢相當猛烈，消防人員到場趕緊撲滅，而車子燒到只剩骨架，幸好無人傷亡。但是後警方找到一名女駕駛，她坦承在車內放烤肉架點燃，才引起大火，當下及時逃出未受傷，警方後依公共危險罪嫌函送偵辦。

基隆市消防局表示，今日凌晨0時3分時獲報，位於中正區調和街一輛停放路邊自小客起火燃燒，立即出動八斗子分隊等分隊7輛消防車及13名消防人員趕往滅火。

消防人員到場時火勢相當猛烈，只見整輛車陷入火海，花了20多分鐘終於將火勢撲滅，整台車子被燒到只剩車架，有如廢鐵，還波及到前後2台車，而當時搜尋，幸好車內無人傷亡。

但警方鑑識人員事後到場調查，竟發現車內有烤肉架及木炭，當下研判可能有人為因素，並會同消防人員採證調查。

第二分局八斗子派所員警配合至現場處理調查，發現當時小客車是停在路邊，也並沒有發動，循線在附近找到該車女駕駛。女駕駛坦承，烤肉架是她放的，在點燃時不慎燒起來。

警方指出，由於小客前後都有其他車輛停放，有兩輛車因此被火勢波及受損，已請雙方處理。由於該女坦承有點火並不小心引發火勢之行為，警方將依公共危險罪嫌移送偵辦。

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