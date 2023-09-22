由於大直民宅陷地事故中的受損民宅，市府規畫在25日起展開拆除，但鄰近的撤離居民目前卻只能住安置旅館到25日，痛批蔣市府背棄對鄰損住戶妥善安置的承諾；針對台北市長蔣萬安將出訪韓國，台北市議員顏若芳指出，希望蔣萬安出國前可以把事情做好，否則連台北市民都處理好，要去韓國做什麼城市交流，「還是蔣到大直現場跟居民一起過夜？」

顏若芳表示，蔣萬安說有公權力，但看不到有什麼作為讓基泰負責，市府應該要等最終鑑定報告出爐後，專家做完二次鑑定後，確定安全再讓北市府介入處理居民修繕事宜，完成之後再讓民眾回家，不是現在輕描淡寫說「你們可以回家但天花板可能掉下來」。

「還是蔣萬安跟所有局處長跟撤離戶一起住？你們沒住在那裡不知道」，顏若芳說，蔣萬安又要去韓國，但大直還沒處理好，還是請市長先來著一下，如果沒有感同身受，「那市民當初幹嘛一票一票投給你」？

她直言，蔣萬安可能忘記自己的保證，整個市府團隊的橫向聯繫，在續住部分完全沒想到，這樣的拍胸脯保證又要出國，希望蔣萬安在出發前可以把大直的事情處理好，不然會覺得「你連台北市民都沒處理好，要去韓國做什麼城市交流」，北市政府把市民都丟給建設公司踢皮球，台北市都處理不好，還要交流什麼？