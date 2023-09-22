基泰位於大直的都更工地日前發生嚴重工安事故，造成工地旁的建物下沉傾斜成危樓，現階段預計25日開始拆除，時程為10日。不過周邊非塌陷戶的撤離戶抱怨，原本市府承諾可以續住，但現在卻要他們在22日就要回家。對此台北市長蔣萬安表示，已經與住戶溝通，會將住宿期延長至25日。

蔣萬安表示，台北市政府一直都與住戶們站在一起，盡力幫忙住戶爭取相關權益。「當住戶反映說他們能不能延長住宿，我們也延長到25號。」蔣萬安說，由於一旁的建物經過技師鑑定，確實是有危險性存在，所以需要盡快拆除。

至於住戶擔心拆除過程中受到粉塵或是地質不穩定影響，蔣萬安則掛保證，表示會請局處特別來關注，同時我們也會要求基泰在拆除的過程當中，對於週遭住戶造成的影響降到最低。

蔣萬安表示，局處都已經與住戶召開相關會議，包括前天都發局、昨天法務局。且都有裁示成立兩個小組，一個財損評估小組，一個後續跟住戶溝通的小組，「所以這個部分我們都會持續進行，我想住戶的聲音我們都會聽到。」