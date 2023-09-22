中秋節連假即將到來，過去幾年因為疫情許多人取消烤肉聚會，今年，終於可以放心的相約好友、家人一邊烤肉、一邊賞月！永慶房屋今年特別推出超可愛的「月來月幸福小夜燈」，陪大家一起過中秋。9/22至10/01預約賞屋，永慶房屋就會送出實用又可愛的「月來月幸福小夜燈」，數量有限，送完為止喔！

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「中秋節在月光下和親朋好友一起烤肉、吃柚子和月餅，是台灣特有的中秋節慶祝方式，今年永慶房屋特別挑選富有中秋節特色、月球造型的『月來月幸福小夜燈』！讓大眾不只在戶外，在室內也能賞月，『月來月幸福小夜燈』不僅有7種燈光顏色可以選擇，還可以調整燈光的光度，讓你每晚營造出不同的氣氛！」

「月來月幸福小夜燈」約10公分高度，可愛的月球造型，有木製立架支撐，可放置室內任何的小角落，讓你在室內也能賞月。(圖/永慶房屋提供)

預約賞屋贈中秋限定好禮

陳賜傑進一步表示，歡迎有購屋需求的朋友，善用「永慶房仲網」和「永慶快搜APP」，不僅有完整的線上賞屋服務，可快速篩選想要的房屋外，今年更推出「線上問」功能，能快速聯繫到永慶經紀人，還可以請經紀人安排類似物件一起賞屋，看屋更便利。

萌萌的「月來月幸福小夜燈」約10公分高度，圓圓的月球造型有木製立架支撐，可以放在家中客廳、臥室等任何室內的小角落，夜燈有白、黃、紅、藍、綠、紫、青等7種燈光顏色可以選擇，讓大眾能按出想要營造的氣氛及燈光顏色，為居家空間增添不一樣的生活樂趣！此外，還可以調整燈光明暗度，給你舒適的光線讓你好入眠。

今年中秋節挑選夜燈做為贈禮送給大眾，除了因為夜燈能為家中營造溫馨、療癒的氣氛，是許多人入厝送禮的首選；也希望表達永慶房屋的每一位經紀人會努力完成客戶的請託，替每一位客戶圓滿成家之意。

9月22日至10月1月至永慶房屋門市預約賞屋，贈送「月來月幸福小夜燈」，數量有限，送完為止喔！(圖/永慶房屋提供)

協辦近200場活動讓中秋更圓滿

永慶房屋秉持「社區好鄰居」的服務精神，熱情投入地方服務，協助里長、管委會與地方單位舉辦多元活動，共同凝聚地方情誼，讓商圈充滿活力！今年中秋節永慶房屋協助雙北地區近200場中秋活動，總計出借近2000頂帳篷，永慶房屋第一線的夥伴們在活動中擔任活動志工，贊助礦泉水、面紙等物資，幫助活動順利又圓滿，讓在地居民們有個歡樂的中秋節！

陳賜傑表示，永慶房屋不僅提供專業的購售屋的服務，還運用房產科技，讓民眾找房買房變得更加便利，也長期深耕在地商圈，提供帳篷、瓶裝水與濕紙巾等物資，熱情支持各單位舉辦的活動，每年中秋活動中，都能看見永慶人的身影，一起為地方打造最幸福的社區。