台中一名正宮控訴，與丈夫結婚不到2年，丈夫不僅在外結交小三，小三更囂張搬進夫妻倆家中同住，2人舉動親暱、多次發生性行為，宛如「三人行」，讓正宮氣到搬離家中，並向小三怒告侵害配偶權，求償100萬元。法官勘驗相關證據，判小三應賠償25萬元，可上訴。

據判決書指出，正宮主張與丈夫2020年7月10日結婚，育有2名未成年子女。結婚不到兩年，丈夫卻自去年3月26日起與小三交往，互相以通訊軟體傳送親密、曖昧之對話，並自同年4月起共同出遊，甚至有牽手、親吻、擁抱之行為，甚至發生9次性行為。

不僅如此，去年6月中旬，小三不顧反對，逕行搬入家中同住，並多次在她面前與丈夫有親密舉動，造成其身心受創，而於同年10月下旬搬離。正宮控訴小三行為已嚴重破壞她的家庭生活，侵害其配偶關係之身分法益且情節重大，致其精神上受有重大痛苦，因此提告求償100萬元。

法庭審理時，小三辯稱與人夫認識時，對方表示「已離婚」，是為共同扶養未成年子女，才與「前妻」同住。2人交往期間，雙方均保持友好關係，縱使有牽手、親吻、擁抱之行為，亦屬常情。因正宮提起訴訟後，自己才知悉2人尚未離婚，並曾多次欲當面對正宮表示歉意並和解，但正宮卻要求她「下跪道歉且永遠消失」，而她與人夫因工作上之關係，仍有碰面之必要，因此無法達到正宮的要求。

法官勘驗2人對話紀錄，發現人夫並未向小三表示其已離婚，反而曾明確表示，與妻子仍為夫妻關係，因此堪認2人交往時，小三明確知悉人夫仍為有配偶之人，不採信其說詞。

法官認為小三明知人夫有婚姻關係，卻仍自去年4月起至9月止與其交往，並發生9次性行為，顯已逾越一般男女正常交往關係之分際與界限，不法侵害正宮配偶權。法官審酌雙方身分、地位、資力等一切情形，認正宮請求賠償精神慰撫金以25萬元為適當，全案可上訴。