恆生科技股大漲2.34%，成分股漲多跌少，快手漲4.2%，表現最佳；蔚來跌4.16%，跌幅最大，儘管前一日發布第一顆自行研發的激光雷達主控晶片「楊戩」。
穆迪調降多家中國房地產企業的評級展望或列於可能降級的負面觀察名單，內房股走勢分歧，萬科、金茂、華潤置地、中國海外、碧桂園下跌。越秀地產、綠城中國、中國恒大、融信走高。
不畏聯準會放話再升息，以及隔夜美股連跌第3天，且跌幅都超過1%，在陸股反彈帶動下，周五香港恆生指數盤中漲0.7%，報17780.72點。國企股(H股)漲0.98%，報6159.26點。
恆生科技股大漲2.34%，成分股漲多跌少，快手漲4.2%，表現最佳；蔚來跌4.16%，跌幅最大，儘管前一日發布第一顆自行研發的激光雷達主控晶片「楊戩」。
穆迪調降多家中國房地產企業的評級展望或列於可能降級的負面觀察名單，內房股走勢分歧，萬科、金茂、華潤置地、中國海外、碧桂園下跌。越秀地產、綠城中國、中國恒大、融信走高。
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