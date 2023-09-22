韓國大邱秋遊賞楓外 必遊景點推薦(攝影：洪書瑱)

【旅遊經 洪書瑱報導】

又到了賞秋楓的季節，也是賞楓勝地的韓國大邱，是韓國第三大城市，而且還在2010年與台北市締結為姊妹城市，秋季的大邱多色繽紛，有八公山楓葉節外，像桐華寺、符仁寺、冠佛岩和香草之丘等，都是受到許多境外遊客喜歡。其中大邱八公山賞楓時期將進入變色期，10月底至11月初，是八公山賞楓紅最漂亮的時刻！到八公山賞楓可搭乘八公山纜車(每週一公休)飛越楓葉山，秋楓紅之際從纜車上，即能感受到整個山頭展現紅、橙、黃、綠各種色彩的繽紛！另外，道東書院400年的銀杏也非常值得人期待！

八公山受胎谷(圖：大邱廣域市駐台觀光推廣辦事處提供)

香草之丘楓紅(攝影：洪書瑱)

道東書院前有棵400的銀杏，變黃之際非常壯觀(攝影：洪書瑱)

※.「大邱」除了楓景美，還有不少地方值得遊客一遊，為民眾推薦必遊景點──

一、前山觀景臺：

前山纜車(攝影：洪書瑱)位在大邱廣域市的南區，是一處可鳥瞰大邱市區的觀光勝地。民眾可利用前山纜車長，大約只需要6分鐘的時間，經過790公尺長「車程」，之後可以步行至「前山觀景臺」，面臨即將而來的變葉期間，沿途會染成橘、黃、綠等漸層顏色，前山觀景臺還是《金秘書為何那樣》的拍攝地，除了可以看到大邱整座城市的樣貌，也能看到大邱最高塔──83塔，另外，前山觀景臺也設有許多以「兔」為意象的裝置藝術，其中這隻金黃的大兔子，是由如發大財賺大錢等許多祝福語組成，另外，還有寄未來信的信箱服務，國內信箱可以免費寄送，一年後寄達。

前山纜車入口處(攝影：洪書瑱)

頗有中秋之感，中秋有點應景(攝影：洪書瑱)

兔子裝置藝術(攝影：洪書瑱)

前山觀景台可以島瞰大邱(攝影：洪書瑱)

可以未來信給自己或親友(攝影：洪書瑱)

二、前山咖啡街：

找到舒適的角落，好好沉澱放鬆(攝影：洪書瑱)

從前山觀景臺下山後，山下不遠處，位於大邱地鐵安吉郎站附近，即有前山咖啡街，值得一提的是，這條咖啡街有一整銀杏樹，秋天變色之際，變色成金黃非常迷人，前山咖啡街是大邱咖啡廳聚集地，街區清幽適合散步，喜歡咖啡的民眾，不妨選一家咖啡廳，喝杯咖啡靜靜放空，以其中一家Do Not Disturb為例，韓系簡約風格的獨棟咖啡廳，裡頭頗有設計感，整片落地窗透灑著陽光，配上香醇的咖啡和美味的甜點、麵包，即可以展開一段「啡」常享受的時光，而且前山咖啡街離安吉郎烤腸一條街不遠，可以一併列入！

前山咖啡街的各家咖啡廳提供飲品及甜點麵包(攝影：洪書瑱)

街區清幽適合散步(攝影：洪書瑱)

Do Not Disturb一樓一隅(攝影：洪書瑱)

Do Not Disturb咖啡廳二樓(攝影：洪書瑱)

三、青蘿坡：

3.1萬歲運動路(圖：來自「凱西看韓國找맛집」粉絲專頁，經授權！)

青蘿坡源於20世紀初基督教傳教士在這一帶居住，並於住宅處種植許多常春藤而得名。達城土城是當時大邱的中心，且位於東部，因此也被稱爲東山。此處有著許多美麗庭院，有Chamness傳教士故居、Switzer傳教士故居和Blair傳教士故居等過去傳教士們所生活的住宅，以及90階梯、大邱3.1萬歲運動路、大邱最早的西洋蘋果樹、韓國最早的傳統歌曲《思友》的歌詞碑、傳教士及其家屬的墓地恩惠庭院等。此外，青蘿坡是大邱近代街區(近代路之旅)第2路線的出發地，也因電視劇《金秘書為何那樣》曾在此取景拍攝而吸引不少遊客造訪。另外，還可以順遊大邱知名景點「桂山聖堂」、「大邱第一教會」、李相和故居、徐相敦故宅、近代文化體驗館。

桂山聖堂(攝影：洪書瑱)

大邱第一教會(攝影：洪書瑱)

四、西門市場與西門市場夜市：

西門市場入口(攝影：洪書瑱)西門市場於1920年代設立，因為位於大邱城郭西邊，而命名為西門市場，後移至現在的地點，為一座歷史性市場。於朝鮮時期，與平壤、江景列為全國3大市場，裡頭販售棉麻布、綢緞、工藝品、男女服飾，另外還有碗盤、乾魚貨、生活用品等，這裡的大邱燉排骨、蘿蔔辣炒年糕、炸蝦薯條、刀削麵、甜甜圈，都相當知名好吃！

西門市場一隅(攝影：洪書瑱)

大邱燉排骨(攝影：洪書瑱)

刀削麵(攝影：洪書瑱)

五、慕明齋韓國傳統文化館：

慕明齋(攝影：洪書瑱)

到韓國當然要體驗一下韓國傳統文化，位於壽城區的慕明齋，是子孫為紀念明朝將領杜漢弼（杜師忠）所建造的一座傳統韓式建築，建築內處處充滿著懷舊的氣息，拍起照來十分有意境，甚至還有一座見證李舜臣將軍和杜師忠將領的友情，以《奉呈杜仆射》最後的詩句「今日一杯情」為參考的銅像。

李舜臣將軍和杜師忠將領的友情銅像(攝影：洪書瑱)

2019年開幕的「慕明齋傳統文化體驗館」，名字有「思慕明朝」之意，館內體驗項目包括：傳統韓服體驗、茶禮體驗、韓國傳統美食製作、傳統米酒釀造及射箭體驗。其中最受遊客期待，即是韓體體驗，讓大眾能化身成韓劇朝鮮時代的大家閨秀及兩班貴族，衣著含頭飾、帽子等全身裝扮，即可韓式建築風格的「慕明齋」拍下紀念照！

化身為兩班貴族(攝影：洪書瑱)

可以韓服體驗，讓自己置身於韓劇之中(攝影：洪書瑱)

可以韓服體驗，讓自己置身於韓劇之中 (攝影：洪書瑱)

另外，在此還有一個重點，當然就是體驗韓國的茶文化，茶禮一樣很注重上下、長幼尊卑的禮節，當然也包含著站姿與坐姿、行禮等，而茶禮也蘊含了儒家思想，如一塊不起眼的折成四方的茶巾，也有一番道理，如：四乘三12格的摺痕，代表著四季與天地人，一個小動作都有它的細節與道理存在。

由老師教導，學習韓國茶禮(攝影：洪書瑱)

學習韓國茶禮化身大家閨秀(攝影：洪書瑱)

慕明齋韓國傳統文化體驗館（모명재 한국 전통 문화체험관)地址：대구 수성구 달구벌대로527길 13-5（大邱壽城區達句伐大路527街 13-5）