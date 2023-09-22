何妤玟推出寫真年曆，大露性感腰間及深長事業線。（圖/中時資料照）

女星何妤玟在2020年宣布斷開8年的婚姻後，便將工作重心移到經營YouTube上，而今年已出道30年的她，驚喜推出寫真年曆，大尺度的突破令人驚豔，昨（21）日更釋出第二波床照，露出深長的事業線，讓網友看了鼻血直流、狂讚。

現46歲的何妤玟日前宣布推出自己的寫真桌曆，她表示花了一年的時間保養及鍛鍊，不論是內在、外在，都讓她覺得舒服自在，不但找回了原本的自己，也想將此刻的自己展現出來，「無論幾歲，我們都有機會重新來過；無論是身體或心理，我們都可以調整到自己年紀當下的最佳狀態。」

從先前釋出的照片可見，此次換了多套大露腰間線條的服裝，展現近年的健身成果，甚至全裸上陣，只拿著花束遮擋重要部位。而昨（21）日更釋出火辣床照，只見何妤玟穿著粉色馬甲背心，傲人上圍藏不住，露出深長的事業線，讓人看了驚嘆不已。

何妤玟首波照片釋出，大秀性感腰間，還挑戰全裸上陣。（圖/臉書 何妤玟 Winnie Ho）

事實上，何妤玟16歲就出道，如今已過了30年，此次的寫真桌曆除了要紀念30周年外，「也想告訴每個男人女人，一生中都會遇到幾次低潮，但每個人都可以找到振作、解決的方式」，而她的方式就是培養運動的習慣，讓自己維持最佳的狀態，因為她希望可以更喜歡原來的自己。