立法院新會期今天開議，行政院長陳建仁率領部會首長針對專案進口蛋進行專案報告並備詢。今年初蛋荒時，行政院副院長鄭文燦偕時任農委會主委陳吉仲宣傳雞蛋，但專案報告鄭文燦卻不見人影，立委王鴻薇在質詢台怒嗆，「有鏡頭文燦搶，有責任文燦閃。」行政院長陳建仁則緩頰，依議事規則，副院長不能上台質詢。

王鴻薇表示，這次進口蛋風暴實在是扯蛋，陳吉仲提前下台請辭，剛剛立委黃國書有詢問，陳建仁在9月17日慰留陳吉仲，但又火速在19號讓他請辭，充滿政治算計，他在專案報告前溜之大吉，現在變成代理部長，甚至院長要站到第一線，「我實在為你抱屈。」

王接著說，除了陳吉仲，為什麼鄭文燦完全不來呢？陳建仁隨即回應，副院長不能上台備詢。王接著罵，他至少可以坐在這邊聽委員的質詢，今年初缺蛋時，鄭文燦還在宣傳買得到蛋，「不能有鏡頭文燦搶，有責任文燦閃，今天居然連來聽報告都沒有。」

王指出，行政院消保會召集人是鄭文燦，這次牽涉到這麼多消費者應該被保護的事項，副院長居缺席，「陳吉仲逃之夭夭，鄭文燦閃不見人。」

另外王鴻薇也說，農業部說有5400萬顆進口蛋要銷毀，光是銷毀支出就達到2億多，算下來可以支應363萬份的營養午餐，這都是納稅人的錢。王鴻薇問陳建仁是否可具體承諾，未來部會在浪費公帑銷毀「過度進口」的雞蛋，陳僅說，目前銷毀37％，且這5400萬顆進口蛋是用來調解，若全部進到市場，會影響台灣蛋農，但未具體承諾未來不會再有進口蛋銷毀。