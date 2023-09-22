第二式「牽拉斜方肌」，坐在椅子上，右手拉著椅子邊緣，頭部傾向左邊直到右邊肩頸肌肉有輕微拉扯感，左手輕輕下壓頭部以輔助增强牽拉，以達放鬆效果，維持30秒，換邊再重複一樣的步驟。牽拉兩邊為一次，重複10次。（活力得中山脊椎外科醫院／楊舒婷高雄傳真）

第三式「訓練背部肌群」，站姿，頭、背部及臀部貼在牆上，掌心朝前雙手朝頭上舉起。雙手沿著牆壁緩慢滑下直到手肘呈90度，接著再緩慢上滑回原本的姿勢，重複動作15次。 第三式「訓練背部肌群」，站姿，頭、背部及臀部貼在牆上，掌心朝前雙手朝頭上舉起。雙手沿著牆壁緩慢滑下直到手肘呈90度，接著再緩慢上滑回原本的姿勢，重複動作15次。（活力得中山脊椎外科醫院／楊舒婷高雄傳真）

隨著開學，許多學生又回到每天揹書包的狀態，就有1位16歲少女因長期揹書包導致肩頸痠痛，活力得中山脊椎外科醫院復健科物理治療師陳慧瑩指出，不當揹書包的方式除了會導致肩頸肌肉長時間處於緊綳的狀態難以放鬆之外，還會進而導致肌肉僵硬、甚至酸痛不適。不僅容易發生在學生身上，還容易發生在經常背著大且重的大背包的背包旅行愛好者及登山客身上。

避免因不當的揹書包而產生身體不適，陳慧瑩建議，書包不宜過重；書包揹帶不能太細，以分散肩部的壓力；揹書包時，書包盡量貼近背部；書包大小約爲上半身大小，上緣不超過頸部，下緣則不超過骨盆。

陳慧瑩提醒，若忽視不理會，不僅會導致肩頸痠痛，長時間肩頸及胸前的肌肉僵硬，很可能造成圓肩及駝背。若是身體兩側的肌力不平衡，甚至有可能會導致脊椎側彎。同時進一步傳授3式運動，藉由放鬆及訓練相關肌群，以達到減緩不當揹書包產生的不適或幫助復原。

第一式「牽拉胸大肌」，面向牆角，雙手扶牆，身體朝牆角傾斜，直到胸前肌肉有牽拉的感覺，以達放鬆效果，維持三十秒。重複10次。

第二式「牽拉斜方肌」，坐在椅子上，右手拉著椅子邊緣，頭部傾向左邊直到右邊肩頸肌肉有輕微拉扯感，左手輕輕下壓頭部以輔助增强牽拉，以達放鬆效果，維持30秒，換邊再重複一樣的步驟。牽拉兩邊為一次，重複10次。

第三式「訓練背部肌群」，站姿，頭、背部及臀部貼在牆上，掌心朝前雙手朝頭上舉起。雙手沿著牆壁緩慢滑下直到手肘呈90度，接著再緩慢上滑回原本的姿勢，重複動作15次。