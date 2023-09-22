美國前高爾夫球選手佩奇·斯皮拉納奇(Paige Spiranac)因擁有天使臉孔、魔鬼身材，被封為「史上最火辣高爾夫球手」。近日，佩奇開直播時被網友問有沒有在胸部動過手腳，對此，她大方地回答了。

佩奇是標準的金髮碧眼美女，打高爾夫球時，熱愛穿能展現身材優勢的衣服，時常在社群平台PO相關動態分享，堪稱球場最美的風景，IG狂吸393萬粉絲。近日，她開直播開放網友提問，有人不怕尷尬，直接問：「你的胸部非常大，有任何理由嗎？」

面對如此私人的問題，佩奇沒有生氣或退縮，直率地回應：「不知道呢，他們（胸部）是真的，我不能夠做任何東西（阻止胸部發育 ），所以為什麼不秀一下？」接著，佩奇說自己很有幽默感，絕對不會介意被問跟咪咪有關的問題。

佩奇出身於體育世家，小時候的夢想是當上職業體操選手，卻在12歲時二度骨折，無緣挺進奧運；不過她未放棄運動夢，轉型為高爾夫選手，一度挺進世界高爾夫青少年選手前20強，還贏得亞利桑那大學的高爾夫球獎學金。2016年佩奇不當職業選手，轉經營自媒體和旗下運動事業，發展地有聲有色。