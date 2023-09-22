進口雞蛋食安疑慮持續延燒，台北市長蔣萬安22日表示，21日衛生局到中央畜產會稽查，針對標示不實的部分，畜產會坦言6月時確實有標示不實的問題。蔣萬安也透露，已經要求畜產會在22日下班前提供完整巴西蛋流向，以及其他進口但的相關資料，若違反任何規範，該開罰就會開罰。

針對社民黨台北市議員苗博雅質疑，衛生局提供的資料「被蓋牌」，商家資料全被打上馬賽克。蔣萬安則表示，就他了解目前衛生局已經把完整資料提供給議員，只要有來索資的全部都會給，衛生局也已經對外說明清楚。

蔣萬安說，21日衛生局再度到中央畜產會稽查，其中針對標示不實的部分，昨日現場回報確實畜產會也坦言有標示不實的問題。

蔣萬安說，已經要求畜產會在今天下班前提供之前未補齊的巴西蛋流向資料，以及其他進口但的資料，「包括剛剛談到標示不實的部分，這些如果發現有任何違反規範，我們該開罰就開罰。同時我們也會將相關資料移送檢調，我們也會持續地跟其他縣市進行跨縣市稽查。」

衛生局副局長李碧慧補充說明，產地標示不實的液蛋目前都還存放在畜產會的倉庫中並未對外販售或流出，因此暫不開罰，之後會視畜產會提供的資料再決定開罰與否。