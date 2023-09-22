國民黨台北市立委參選人、前市議員羅智強日前因喊出「政黨輪替大聯盟」引發風波，但近來在野力量是否是外界關注焦點。他今(22日)在廣播節目中表示，「我太早講(整合)了」，前陣子被打太兇了，被萬箭穿心；但他分析整合不能拖過10月底，最大容許是11月初。

羅智強在節目《千秋萬事》中指出，「當時我也不知道到底發生什麼事情，突然天雷降下」，真的被狠打了一個半月，努力跑選區，選區耕耘更重要，只是那時候可能雞婆一點，真的很擔心沒辦法政黨輪替，被選區很多人罵「好好選大安區立委、幹嘛去插手這些事情」，「可是我說，政黨輪替可能比我一席立委還重要」。

藍白合是否能促成是選戰焦點。國民黨主席朱立倫21日透露，國民黨和民眾黨協調區域立委選區，已差不多到一段落，他還說，堆疊團結氣氛後，最後就是大局的問題。

羅智強表示，政黨輪替是3個參選人都有義務實現政黨輪替目標，其次是國會層次，近來超思蛋、巴西蛋問題，民進黨立委全當啞巴不講話，「因此國會絕對、絕對、絕對不可讓民進黨過半」。

羅智強進一步提到，目前整合發生時間點大概是10月底，3方(侯友宜、柯文哲、郭台銘)還是在兄弟登山階段，侯、柯想拚高民調，和將來誰正誰副的配搭有關，郭目標10月底前衝高連署份數，因此3方現在基本上沒辦法立刻坐下來談整合，到10月底我覺得局勢就會明朗，其實不能拖過10月底，最大容許是11月初，「大家再讓子彈飛一下」。