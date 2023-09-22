投資人預期美國聯準會的基準利率將升得更高且維持高檔更久，隔夜美股創下6個月來最大跌幅，受此拖累，周五南韓KOSPI指數盤中跌0.38%，報2,505.43點，本周以來下跌3.6%，周線料將創下近一年來最大跌幅。