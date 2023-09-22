重磅股方面，三星電子暫跌0.58%，SK海力士跌0.43%，電池大廠LG Energy Solution漲0.82%，現代汽車跌0.57%，網路巨頭Naver跌0.48%，即時通平台Kakao跌0.22%。
外資盤中賣超韓股656億韓元。
今年以來，韓股上漲12.02%，但過去30個交易日下跌3.5%。
韓元漲0.11%，報1,338.2兌一美元，今年來貶值5.5%。
投資人預期美國聯準會的基準利率將升得更高且維持高檔更久，隔夜美股創下6個月來最大跌幅，受此拖累，周五南韓KOSPI指數盤中跌0.38%，報2,505.43點，本周以來下跌3.6%，周線料將創下近一年來最大跌幅。
重磅股方面，三星電子暫跌0.58%，SK海力士跌0.43%，電池大廠LG Energy Solution漲0.82%，現代汽車跌0.57%，網路巨頭Naver跌0.48%，即時通平台Kakao跌0.22%。
外資盤中賣超韓股656億韓元。
今年以來，韓股上漲12.02%，但過去30個交易日下跌3.5%。
韓元漲0.11%，報1,338.2兌一美元，今年來貶值5.5%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。