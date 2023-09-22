重磅股方面，三星電子暫跌0.58%，SK海力士跌0.43%，電池大廠LG Energy Solution漲0.82%，現代汽車跌0.57%，網路巨頭Naver跌0.48%，即時通平台Kakao跌0.22%。

外資盤中賣超韓股656億韓元。

今年以來，韓股上漲12.02%，但過去30個交易日下跌3.5%。

韓元漲0.11%，報1,338.2兌一美元，今年來貶值5.5%。

《韓股》韓股挫1.8% 韓元貶創新低
《韓股》大型類股疲弱 韓股震盪走低
《韓股》大型電子股弱 韓股愈走愈低
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