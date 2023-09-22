新北蘆洲店面遭「潑滿紅漆」景象駭人 疑債務糾紛惹禍

（照片 / 民眾提供）

新北市蘆洲區仁愛街一處店，今（22日）早上7時許被發現鐵卷門上遭人毀損、潑紅漆，根據照片所顯示可見紅漆滿地遍佈，可怖至極。蘆洲警接獲民眾報案，隨後趕抵現場，經1小時調查時間，警方通過監視畫面辨識出涉案犯嫌，火速將陳姓犯嫌逮捕歸案，訊後全案依破獲毀損、妨害秩序案移送偵辦。

警方調查，蘆洲區仁愛街一處店面今早被發現鐵卷門上遭人毀損、潑紅漆，根據照片所顯示可見紅漆滿地遍佈，情景慘狀。蘆洲警獲報後，迅速趕抵現場，經1小時調查時間，警方通過犯案車輛、監視畫面辨識出涉案犯嫌，並於五股區成泰路一段8時28分許將該名陳姓犯嫌（18歲）逮捕歸案，訊後全案依破獲毀損、妨害秩序案移送偵辦。

陳嫌犯案證物。（照片 / 警方提供）

據了解，警方將陳嫌逮捕歸案後，陳嫌對其犯行均坦誠不諱。警詢時，陳嫌供稱今一早犯案動機乃債務糾紛所引發。警方表示，審酌陳嫌陳述內容仍存在諸多疑點，將全速追緝陳姓犯嫌等3名共犯到案說明，詢後全案依毀損罪、妨害秩序罪移送偵辦。