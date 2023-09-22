澎湃新聞報導，大陸國家醫保局9月22日召開2023年下半年例行新聞發布會。針對緩解失能老人照護負擔的長期護理（長照）保險制度試點，醫保局辦公室副主任付超奇指出，已穩妥有序地將試點擴大到49個城市，截至6月底，投保人數約1.7億人，累計超過200萬人享受待遇，累計支出基金約650億元（人民幣，下同，約合新台幣2860億元）。

付超奇表示，建立長期護理保險制度是中共中央、大陸國務院積極應對人口老齡化作出的重大決策部署，是社會制度補短板的重大制度安排，為了妥善解決失能人員長期護理保障問題，按照中共中央、大陸國務院的決策部署，大陸醫保局加強了制度的頂層設計，健全政策措施，扎實推進長期護理保險制度的實施，穩妥有序地將試點擴大到49個城市。

付超奇稱，作為社會保險制度，長期護理保險堅持共建、共治、共用的原則，包括個人在內的社會各方均參與了制度的建設。截至2023年6月底，長期護理保險制度參保人數約1.7億人，累計超過200萬人享受待遇，累計支出基金約650億元。

目前試點工作進展順利，取得了階段性的目標。一是切實減輕了失能人員家庭負擔和事務負擔，年人均減負約1.4萬元。二是促進了服務體系發展。試點地區長期護理保險定點服務機構達到了7600餘家，是2017年試點初期的五倍。三是拓寬就業管道，試點地區定點服務機構的護理人員達到了33萬人，是2017年試點初期的10倍。

付超奇表示，中共二十大作出建立長期護理保險制度戰略部署，進一步明確了改革方向。醫保局將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，堅持人民至上，系統謀畫長期護理保險制度的頂層設計，統籌推進制度建設，推進盡快妥善解決失能人員長期護理保障問題的制度性安排。一方面要加緊研究適應中國經濟發展水準和老齡化發展趨勢的長期護理保險制度頂層設計，確立制度建設的總體目標和遠景規畫，統一制度架構，統一政策標準，規範管理運行。另一方面，保局將同步研究失能等級評估管理、服務機構管理、經辦管理、長期照護師培訓培養等方面的配套措施辦法，支撐長期護理保險制度落地。