新北市長、國民黨總統參選人侯友宜結束8天訪美行程，於今（22）日清晨5點返抵國門。對於這次的訪美行程，國民黨三重區立委參選人蔡明堂表達高度肯定，並稱「訪美規格贏柯、賴10條街以上！」也讓黨內小雞感受到信心加持，認為離2024勝利更近一步。

侯友宜於今日清晨5時左右抵達台灣，許多國民黨立委及立委參選人都歡迎他歸國，並高喊凍蒜。蔡明堂表示，此次訪美的規格以及和美國的各地高階層官員民代見面交換意見、組織互動，皆可感受到美方對侯此次到訪的肯定，且就目前所有總統參選人來說，侯友宜是最成功的。

蔡明堂進一步表示，這次出訪可以看出侯友宜的兩岸和國際路線受到美國高度肯定，兩岸和平以及對美保持友善的聯繫，不成為「麻煩製造者」，這種務實低調、好好做事的總統候選人正是美國所期待的。

相較於賴清德的「走進白宮」說以及柯文哲訪美被網友譏諷是觀光行程，侯友宜此次出訪，在競辦幕僚、國民黨黨中央及藍營親美立委協助下，做足了功課，不僅展現百年大黨外交政策的硬實力，也讓藍營面對2024更添信心。就規格及內容而言，更是超越柯、賴10條街以上。