挑戰史上首位單季40轟70盜壯舉的勇士強打小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），又離紀錄更進一步，儘管未能率先達陣40轟，不過跑出了今年第68次盜壘，另外也寫下相隔16年，大聯盟再有球員單季跑回140分的紀錄，率勇士在22日的比賽中以10比3打敗國民，

第3局小阿庫尼亞憑藉著優異打擊技巧及跑速，敲出沿著左外野邊線滾動的三壘安打，下一棒歐比斯（Ozzie Albies）同樣揮出二壘長打，打回本季第100分打點，成為自歐森（Matt Olson）、小阿庫尼亞後，勇士第3位達陣單季百打點紀錄的球員。

勇士前半段就取得大幅領先，前4次打擊吞2K的歐森不甘寂寞，本季第53轟出爐，持續向上堆高單季紀錄，同時132分打點也追平了由薛菲爾德（Gary Sheffield）保持的球團紀錄，勇士先發左投佛里德（Max Fried）送出6局失1分優質先發，自8月傷癒歸隊後，佛里德僅有1場投不滿5局。

勇士團隊得分來到890，高居大聯盟第一，小阿庫尼亞一個人就跑回140分。大聯盟自1961年擴張年代以來，球員得分飆破140大關的情況只出現14次，小阿庫尼亞之前則是洋基A-Rod（Alex Rodriguez）在2007年完成的143得分，小阿庫尼亞有望成為自米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera）、艾爾圖維（Jose Altuve）後，第3位拿下年度MVP的委內瑞拉球員。