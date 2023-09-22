台北市萬華區和平西路三段今凌晨4時多傳出大樓失火，消防局獲報到場撲滅火勢，疏散152人，社會局表示，該長期照顧中心為私立機關位處1樓，現居40名長者，起火點應為2樓，並非機構範圍，40位住民長者目前均平安。

社會局說明，長照中心位在1樓，起火應為2樓，並非機構範圍，40位住民長者目前均平安，今日事發第一時間，中心主任召回備援人力協助順利將長者全數撤出，因考量中心內部未受波及，運作無虞，已將長者安置回中心照顧，目前正常運作，並與各單位密切注意後續狀況。