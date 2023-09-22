呂姓男子日前與人發生行車糾紛，比出無名指洩憤，結果挨告公然侮辱，呂男雖供稱他不是比中指，但也承認確實不爽對方，有罵人衝動，台北地檢署調查後認為，呂男當時快速比出無名指，由於無名指與中指接近，足使他人認為呂男動作是比中指，已達侮辱目的。檢察官仍依公然侮辱罪起訴呂男。

司法實務上，比中指通常被認為罵人三字經，因有輕蔑他人人格，貶損社會評價，可能構成《刑法》公然侮辱罪，有不少人因比出中指而被起訴的案例。

至於因糾紛比出無名指挨告，而被檢察官認定罵人而起訴的案例，倒是很罕見。

警方調查，呂男今年5月19日傍晚，在台北市松山區民權東路與敦化北路口與吳男發生行車糾紛，吳男遂在路上與呂男理論。呂因快速向吳男比伸出1指手指，其餘4指放下的動作，吳男認為呂比「中指」，憤而提告。

檢察官調查時，呂辯稱他是比出「無名指」，不是「中指」，但呂自承因行車糾紛對吳男不滿，想罵吳男，才對呂男比手指。

檢察官認為，呂男因快速比出無名指動作，由於無名指與中指「距離接近」，呂男此舉亦足使人認為他是對吳男比中指，有貶損吳男之人格，已達侮辱之目的，因此不採信呂男說詞，依公然侮辱罪起訴呂男。