大陸浙江一名漁民日前在海上捕魚時，意外捕撈到一隻長1.6公尺，重150公斤的海龜，而當下他見狀後，立即剪破魚網將海龜放生。沒想到隔天，該艘漁船竟在1天內捕獲1500公斤的漁獲，讓漁夫開心直呼「這是龜哥給我帶來的好運。」

根據《都市快報》報導，大陸浙江一名漁民裘錫科15日凌晨到向山縣韭山海域捕魚時，意外捕撈到一隻長1.6公尺，重150公斤的棱皮龜。而當裘錫科發現棱皮龜後，他便立即將魚網剪破，放生海龜。

沒想到隔天，該艘漁船在短短1天內竟捕獲1500公斤的鯧魚，是該艘漁船，10多年來漁獲量最多的一次。事發後，裘錫科也興奮直呼「這是龜哥給我帶來的好運。」

事實上，棱皮龜世界上龜鱉類中體形最大的一種，早在1970年被美國列入瀕危物種，同時也被大陸列為國家二級保育類動物。牠們體長可達2.5公尺，重1噸以上，被稱之為「海龜之王」以及「會移動的小島」。