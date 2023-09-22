體操好手丁華恬生涯首次參加綜合運動會升旗典禮。（毛琬婷攝）

中華代表團22日進行升旗典禮，首次參加綜合運動會升旗的體操好手丁華恬直呼有趣，昨天晚間抵達杭州入住選手村，覺得房間十分寬敞，「重點是還有落地窗，很滿意，也有去餐廳吃飯，很多不同國家的料理。」她也與其他國家選手、工作人員交換徽章。

丁華恬去年參加東京奧運，但沒有去升旗，這次是生涯初體驗，對大會安排的表演活動舞龍舞獅、太極表演印象深刻，明天也會去參加開幕式。

來到選手村，丁華恬到處走走逛逛，「有去逛紀念品店，還有看到環保低碳活動，可以掃碼搜集點數後換商品，覺得很有趣。選手村房間很寬敞，有落地窗，餐廳選擇也很多元，有看到肯德基、比薩，但要等比完才能吃。」

雖然比賽時間逐漸逼近，但丁華恬並沒有感到特別緊張，「現在就是一步一步來，先把賽場適應好，做好該做的事，剩下就看比賽當天發揮，希望平衡木能進決賽。」

而抵達選手村幾天丁華恬的證件帶上已有不少「戰利品」，她甜笑說：「可以跟這邊的工作人員、其他國家選手交換，但目前還沒有遇到太多其他國家的選手，主要是跟中國大陸隊交換。」她特別指出有一個徽章很特別，背後有杭州知名景點西湖的景色，這是跟之前認識的大陸體操選手換來的。