台泥為首間向國際市場公布綠色融資框架以及相關第二方意見的台灣企業。國際知名投資銀行花旗和瑞銀為台泥綠色融資框架的建立和第二方意見出具提供了相關顧問服務。

永續評鑑機構Sustainalytics為目前全球三大ESG評比機構，也是全球ESG分數涵蓋最多企業的評比機構，每年評比超過14,000家公司。Sustainalytics認為台泥的框架符合國際資本市場協會於2022年6月發布的《2021年綠色債券原則》以及倫敦貸款市場公會於2023年2月發布的《2023年綠色貸款原則》。

Sustainalytics就框架的四個核心部分作評估，包括資金用途、甄選項目的過程、管理資金及報告。台泥企業團積極減碳增綠，布局全球五大洲。發布《綠色融資框架》，也為未來在國際債權資本市場發行綠色債券或綠色貸款做準備，預計籌募的資金也將主要使用於綠色及永續發展相關項目。