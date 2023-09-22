挪威皇家空軍F-35A戰機搶頭香，率先在芬蘭從公路起降。

挪威已在芬蘭境內的軍演中搶得頭香，成為第一個在公路起降F-35A隱形戰機的國家。

不過，據《動力》（The Drive）網21日報導，先前美國海軍陸戰隊已展現了能讓F-35B戰機在公路起降的能力。無論如何，適合的道路為空軍提供了寶貴的替代作戰據點，以防主要基地被攻擊，或因其他原因以致無法使用，並能輕易分散戰機，好減少它們的易受攻擊性。此外，要使敵人的目標週期和戰爭計畫複雜化，這種戰術也很管用。

挪威皇家空軍司令福蘭德（Rolf Folland）21日說，不僅對挪威空軍，甚至對北歐，還有北約（NATO）來說，這都是個里程碑。該國F-35A戰機本周一直在芬蘭進行公路任務訓練，而這是年度「巴纳（Baana）」戰備道起降最新一輪演練的一部分。

This is what it looks like when a 🇳🇴@Luftforsvaret’s F-35A takes off from Tervo road base in exercise #Baana23!🔥#ilmavoimat pic.twitter.com/axC7aepa8W — Ilmavoimat (@FinnishAirForce) September 21, 2023

此外，演練中也進行了發動機仍在運轉，就進行加油的「熱溝加油」（hot pit refueling）訓練。而這在於減少戰機在地面停留的時間、降低被攻擊的機率，並迅速加入作戰。

由於俄羅斯侵略烏克蘭，相關區域國家都對莫斯科憂心忡忡，北約成員國開始重新關注戰機在公路的起降訓練。同時這不僅促使芬蘭加入北約，也讓瑞典積極設法加入。

由於挪威位處冬季冰天雪地的北歐，當地的F-35戰機與眾不同，機後加裝了阻力傘，好在冰滑的跑道上降落時增加阻力，減緩滑行速度。據洛克希德馬丁（Lockheed Martin）說，挪威F-35的可拆裝式阻力傘莢裝在垂直安定面之間。在強風和跑道冰滑的狀況下，只要啟動開關，莢門就會打開，釋出阻力傘，以加快協助戰機減速，也能減少煞車系統磨損。未來芬蘭和加拿大F-35A也將加入這裝備，好幫戰機在寒冬天惡劣的氣候條件下安全降落。