社團法人中華民國刑事偵防協會舉行第20屆全國績優刑警表揚大會，警政署長黃明昭、刑事局長周幼偉、刑事偵防協會榮譽理事長辜仲立及理事長黃炳彰均蒞臨會場，並由辜仲立與黃明昭共同頒獎表揚今年獲選的22位績優刑警。

今年從全國各警察機關遴選出的22位績優刑警，在打擊犯罪、預防犯罪、推行重要警政及科技辦案上都有非常亮眼的表現。

其中，在打擊犯罪方面，基隆市警察局偵查佐劉威德偵破張嫌等28人專騙大陸民眾，成功清查出41名大陸被害人，被詐騙金額高達68萬美元；在預防犯罪方面，彰化縣警察局偵查佐鄭詮耀以拍攝「警察爸爸調查局」反詐騙宣導影片，有效提升犯罪宣導廣度，以認真兼具創意的工作表現獲得殊榮；在推行重要警政方面，刑事局警務正張文欣辦理111年至113年「精進警察科技偵查設備及人才培訓計畫」，充實全國科技偵查能量，以優秀的規劃及執行能力，獲得評選委員的青睞；在科技辦案方面，高雄市警察局偵查佐郭值毓積極開發區塊鏈幣流、錢包地址解析機器人等查詢平台，成為科技辦案上的利器，有效提升警察的科技辦案能力。

黃明昭特別感謝獲獎的績優刑警以及在背後默默支持他們的寶眷們，因為有他們的付出、犧牲與奉獻，才能夠有效維護治安，讓人民得以安居樂業。

為了防範民眾遭詐騙，黃明昭特別感謝刑事偵防協會的全力支持，讓警政署能夠多方利用網路、電視、廣播等多媒體進行反詐宣導，有效提升民眾防詐免疫力，致力減少詐欺犯罪；此外，明年選舉將近，黃明昭也特別勉勵同仁，積極投入選前維護治安工作，阻絕境外勢力及資金介入選舉、杜絕假訊息並嚴查賄選。